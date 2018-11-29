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Члены экстремистской ячейки, готовившие убийства силовиков, ликвидированы в КБР

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Члены экстремистской ячейки, готовившие убийства силовиков, ликвидированы в КБР

Нальчик, 29 ноября. В Кабардино-Балкарии силовики нейтрализовали трех преступников на «Жигулях», открывших огонь в ответ на законное требование остановиться. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Официальный спикер СК РФ Светлана Петренко уточнила, что по факту обстрела сотрудников ФСБ и МВД в Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также по статье о незаконном обороте оружия.

Инцидент произошел в Майском районе КБР. Сотрудники ФСБ и Центра «Э» ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу попытались остановить ВАЗ-2107.  Но люди, находившихся в автомобиле, не подчинились требованиям и открыли огонь по силовикам.

Трое нападавших были ликвидированы, еще один задержан. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются личности преступников.

По данным ФСБ, открывшие огонь были членами религиозно-экстремистской ячейки и готовили убийства силовиков и бизнесменов.

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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