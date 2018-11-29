Буре хочет принять участие в хоккейном турнире в Антарктиде

Москва, 29 ноября. Российский хоккеист, чемпион мира Павел Буре может принять участие в хоккейном турнире, который в 2020 году планируют провести в Антарктиде. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «Си-Пи-Си» Игорь Столяров.

Он уточнил, что хоккейный турнир — Кубок Лазарева — будет приурочен к 200-летию со дня открытия Антарктиды русской кругосветной военно-морской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

«Хоккей — это наше все, это и арктический, и антарктический вид спорта. Турнир будет иметь и важное геополитическое значение», — подчеркнул Столяров в беседе с телеканалом «360».

По его словам, с одной стороны, турнир покажет, что Россия наращивает свое присутствие в Антарктиде, с другой – объединит большое количество стран. Среди стран, которые собираются принять участие в соревнованиях, — Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США, Аргентина и Чили.

Российскую команду сформируют на основе Лиги легенд и Ночной хоккейной лиги. По словам Столярова, свое согласие на участие в турнире уже дал Павел Буре. Также в команду могут войти Игорь Ларионов и Сергей Макаров.

Ранее стало известно о планах Китая построить аэропорт в Антарктиде. Это, как отметили в Пекине, позволит принимать на материке туристов со всего мира и экспедиции.