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«Спартак» и «Краснодар» заинтересовались полузащитником «Урала»

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«Спартак» и «Краснодар» заинтересовались полузащитником «Урала»

Москва, 29 ноября. «Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к полузащитнику «Урала» Николаю Димитрову. По информации Федерального агентства новостей, и в Москве, и в Краснодаре внимательно следят за игрой Димитрова и рассматривают возможность заключения контракта с ним в зимнее трансферное окно.  

В то же время отмечается, что 31-летний болгарин не идет первым номером в шорт-листах «Спартака» и «Краснодара», а является лишь одним из рассматриваемых вариантов. Стоимость игрока оценивается примерно в 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Димитрова 5 голов и 3 голевые передачи в 16 матчах РПЛ.

Напомним, полузащитник перешел в «Урал» из софийской «Славии» в январе 2017 года. С тех пор Димитров провел 56 матчей во всех турнирах за команду из Екатеринбурга, отметившись 7 голами и 13 результативными передачами. По оценкам transfermarkt.de, цена трансфера футболиста составляет 1 миллион евро.

Автор: Федор Веснин
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