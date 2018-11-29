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Экономика

Путин назвал запрет на поставку энергооборудования в РФ недобросовестной конкуренцией

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Путин назвал запрет на поставку энергооборудования в РФ недобросовестной конкуренцией

Ново-Огарево, 29 ноября. Запрет поставки энергооборудования в Россию, а также давление на импортеров является проявлением недобросовестной конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Зачастую используется и прямое политическое давление на страны-импортеры российских углеводородов», — отметил Путин.

По его словам, российские власти должны своевременно и объективно оценивать вызовы, которые стоят перед российской экономикой.

Путин подчеркнул, что необходимо определить меры, которые позволят своевременно реагировать на такие угрозы.

Автор: Денис Коробейников
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