Я дам сепаратистам два месяца, чтобы покинуть дома — кандидат в президенты Украины Богословская

После введения президентом Украины Петром Порошенко военного положения в ряде областей страны политическое поле здесь стало еще более непредсказуемым, считают эксперты. Впрочем, отменить президентскую гонку или сдвинуть ее по срокам украинскому президенту не удалось.

А темные лошадки из числа потенциальных кандидатов в президенты получили новые козыри для собственной раскрутки. Один из таких кандидатов — видный юрист и экс-депутат Рады от «Партии регионов» Инна Богословская.

Решение Богословской идти в президенты мало кого удивило в украинской политической тусовке. В конце концов, говорят эксперты, такую бешеную энергию, как у этой женщины, все равно нужно куда-то девать. К тому же президентская кампания — отличный повод напомнить о себе и своей позиции, а заодно и постараться зарезервировать себе место в будущем парламентском списке одной из «проходных» партий.

На главной странице сайта Богословской заявлено: «Я объявляю о намерении победить на президентских выборах — 2019. Я начинаю борьбу, чтобы стать президентом Украины и обеспечить государству работу, порядок и веру».

Сама Богословская уверена, что у нее очень высокий уровень доверия и личный рейтинг, поэтому никакая партийная поддержка ей не нужна.

По впечатлениям ФАН, как кандидат Богословская имеет противоречивые убеждения — слишком «пророссийские» для патриотического электората и чрезмерно «проукраинские» для сторонников сближения с Россией. Поэтому эксперты считают ее «чисто техническим кандидатом», чья главная цель — максимально засветиться в ходе президентской гонки, чтобы набрать побольше политических очков для последующих выборов в Раду.

Богословская сообщила о намерении идти на президентские выборы — 2019 едва ли не раньше всех. Но, в отличие от большинства конкурентов, она скромно отметила, что «намерена идти лишь на один срок».

«Эти президентские выборы будут историческими, потому что Украина уже исчерпала прошлый ресурс развития — и всем ясно, что так, как сегодня, жить нельзя. Я твердо решила не просто идти на эти выборы, но и победить на них! Я сознательно иду лишь на один срок, но с двумя задачами: навести порядок в стране и открыть двери молодым политикам, которые должны прийти во власть. Сами они этого сделать не смогут», — заявила Богословская.

Корреспонденту Федерального агентства новостей Инна Богословская рассказала следующее.

«Я захожу на инаугурацию сразу с «инаугурационным пакетом» изменений в законодательство Украины, — сообщила она. — Во-первых, я буду требовать приватизации «державного управления справами» — чтобы вся эта «раковая опухоль», которая обслуживает нынешнюю феодальную власть, была ликвидирована. Во-вторых, я намерена внести серьезные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс страны. Мы должны убрать все лазейки и систему залогов для людей, склонных к коррупционным преступлениям. Нынешняя порочная система «продажи свободы» для нечистых на руку чиновников должна исчезнуть».

Кроме того, став президентом, Богословская намерена изменить законы о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), чтобы «эта структура стала наконец конституционной».

«Мы должны полностью отменить все указы, которыми президент присвоил НАБУ несвойственные этой структуре функции. Более того, я хочу изменить функции самого президента, чтобы граждане увидели — отныне глава государства будет «грести не к себе, а от себя, — заверила кандидат в президенты. — Кроме того, мы примем закон об открытых конкурсах на замещение ключевых государственных должностей».

Кроме того, в планах кандидата Богословской — закон о «переходном правительстве», которому предстоит много работы до выборов в Раду.

«21 апреля у нас будет второй тур президентских выборов, в мае — инаугурация, а уже в октябре — парламентские выборы. На выборы в Раду страна должна заходить уже с другим, улучшенным законодательством, которое полностью ликвидирует предпосылки для политической коррупции, — уверяет Богословская. — Мы отменим проходной барьер в Раду для всех политических партий, чтобы разблокировать социальные лифты. А также введем ограничение для избирательных фондов кандидатов в депутаты — максимум в 20 тысяч долларов. Если эта сумма в итоге будет превышена, кандидатам будет грозить уголовная ответственность».

По мысли Богословской, «это даст возможность зайти в парламент новым и креативным людям». Также на посту президента она намерена ввести «департизацию» местного самоуправления.

«В МСУ не должно быть представителей любых партий! О каких партиях может идти речь, если нужно решать насущные для людей вопросы — детские садики, дороги, лампочки в подъездах, обновление инфраструктуры и так далее? На этом уровне любая партийность коррупционна. Потому что глава любой партии может позвонить в МСУ и сказать однопартийцам: «Не голосуйте за местный бюджет, потому что глава района не выделил мне нужный участок земли. Пока не выделит — ничего двигаться в округе не будет». Такой ситуации в принципе не должно быть!» — считает кандидат в президенты.

Наконец, Богословская намерена изменить и налоговое законодательство — «чтобы люди понимали, что с 1 января 2020-го Украина станет легальным, «белым» офшором».

«У нас в стране будут низкие налоги, практически не будет их регуляции со стороны власти, и все двери для инвесторов у нас будут широко открыты! — обещает кандидат-юрист. — На все это нам понадобится минимум полгода, потому что старый, «помирающий» парламент наверняка будет вставлять нам палки в колеса. Но за полгода мы все равно должны успеть подготовить новую законодательную базу. А также уволить тех чиновников, кто по уровню своей работы должен быть уволен, и назначить на их место тех, кто должен быть назначен. Я гарантирую, что вскоре на Украине будет фактически офшорное налогообложение. Мы должны вырваться из нищеты, и я готова это обеспечить!»

Свои шансы экс-депутат оценивает весьма высоко — она считает, что во второй тур выборов пройдет она сама и еще кто-то из наиболее рейтинговых кандидатов. А вот лидера рейтингов Юлию Тимошенко кандидат-юрист достойным конкурентом не считает.

«Сейчас рейтинг Юлии Владимировны здорово просел, и она, скорее всего, не сможет вести серьезную политическую борьбу за выход в второй тур. Да, рейтинг Порошенко в последнее время потихоньку рос», — отмечает кандидат. — Но в текущей политике его кабинета столько провалов, что на деле второй тур выборов Петру Алексеевичу явно не светит. Я надеюсь, что в преддверии президентских выборов мы увидим совершенно другой расклад сил среди кандидатов. Для меня идеальный вариант второго тура — если в него выйду я и Анатолий Гриценко (экс-министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция». — Прим. ФАН). Вот это был бы беспроигрышный вариант для Украины! Если избиратели к выборам созреют для такого расклада, это было бы прекрасно», — помечтала Богословская в беседе с ФАН.

По словам Богословской, деньги на предвыборную агитацию она планирует получить за счет «взносов украинцев и частных спонсоров». При этом она не намерена обращаться за помощью к крупным финансово-промышленным группам, потому что «хочет быть благодарной за свою победу и служить только гражданам Украины».

При этом кандидат Богословская имеет собственный оригинальный план «мирного урегулирования» конфликта в Донбассе. По ее словам, нужно сначала ввести в ДНР и ЛНР «голубые каски» ООН, а потом дать «сепаратистам» два месяца, чтобы покинуть свои дома, «иначе начнется мясорубка».

«Нам нужны не просто миротворцы, а качественные миротворцы. В составе миротворческих сил не должно быть представителей стран — членов Ташкентского военного договора, военных партнеров России. И в первую очередь мы должны их ставить на границе с Россией. Мы не контролируем 420 км собственной границы! Пока мы их не перекроем, ни о каком разрешении конфликта нельзя говорить. После того как мы перекроем границу с РФ с помощью «голубых касок», временная администрация ОРДЛО должна объявить: «В течение двух месяцев с оккупированных территорий могут свободно уехать те, кто не хочет жить на Украине», — чтобы там не было «мясорубки», — поделилась своим планом Богословская.

Параллельно Богословская планирует проводить чистки среди тех, кто занимал любые госдолжности в нынешних ДНР и ЛНР.

«Через два месяца после того, как люди, не желающие жить на Украине, уедут, мы начнем процедуру амнистии через суды всех тех, кто занимал любые должности во время оккупации. Люди должны пройти через нее, чтобы их после этого не трогали и не говорили, мол, «ты предатель» или «ты враг», — сообщила она.

По словам аналитиков, плюсом Инны Германовны является хорошее знание местной специфики. Для каждого региона у нее свои предложения, понятные большинству жителей. Людям нравится, когда кандидат знает, как решить реальные проблемы, а не спасти чохом всю страну. Еще Богословская отлично работает в медийном пространстве — она публичный политик и умеет «держать» аудиторию.

Также Богословская выступает за внеблоковый статус Украины — по ее мнению, «быть нейтральным государством гораздо дешевле и надежнее, чем вступать в НАТО». Кроме того, она предлагает ввести на Украине институт госсекретарей, которые бы контролировали выполнение государственных поручений, и сократить количество замминистров до трех-четырех.

Среди украинских олигархов, которые могут финансово помочь Богословской «поиграть в выборы», называют Виктора Пинчука и Дмитрия Фирташа. Медиапомощь ей оказывает «Украинский медиахолдинг» — это поддержка как минимум «КП на Украине», журнала «Фокус» и нескольких популярных радиостанций вроде «Авторадио Украина».

Сама Богословская от прямых вопросов о спонсорах своей кампании уходит — говорит, что ее будут финансировать «контрэлиты, заинтересованные в смене этой власти в ходе президентских и парламентских выборов».

Политологи и аналитики уверены: Инна Богословская — «технический кандидат», который будет отрабатывать вложенные в нее деньги. Ее реальные шансы возглавить страну эксперты оценивают как «весьма скромные», проча ей не более 1% голосов на выборах. Впрочем, даже пессимисты признают, что старания Богословской в итоге могут окупиться и помочь ей попасть в состав новой Рады.

Справка

Инна Богословская — заслуженный юрист Украины, член Союза юристов Украины, ранее была его зампредседателя и возглавляла его Харьковскую областную организацию. Сегодня она возглавляет общественную организацию «Вече Украины». В Верховной раде III созыва входила во фракцию «Трудовая Украина», в Раде VI и VII созывов — в состав фракции «Партии регионов», но из-за несовпадения взглядов с руководством дважды покидала ее.