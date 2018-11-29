Путин потребовал усилить поддержку работающих за рубежом российских энергокомпаний

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усиления поддержки российских энергокомпаний, которые работают за рубежом.

«Обращаю внимание на то, что нужно усилить поддержку российских компаний, действующих за рубежом», — сказал глава государства на заседании Совета безопасности России.

По словам Путина, это необходимо выполнить, потому что в последнее время возможности многостороннего сотрудничества используют не как инструмент развития, а как инструмент сдерживания.