В Забайкалье предложили создать ТОР на границе с Китаем

Чита, 29 ноября. Власти Забайкальского края предложили создать на границе с Китаем территорию опережающего развития (ТОР), которая должна значительно укрепить экономические связи с соседним государством.

С такой инициативой в четверг выступил временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов. В качестве возможной площадки для создания ТОР он назвал поселок Забайкальск, стоящий на границе с Китаем. По словам чиновника, данный населенный пункт имеет крупные автомобильные и железнодорожные пункты, поэтому хорошо подходит для этих целей.

«У нас есть поселок Забайкальск, который непосредственно находится на границе с Китаем. Есть предложение сегодня создать территорию опережающего развития», — отметил Осипов.

При этом Осипов подчеркнул, что, если решение о ТОР будет принято, то следующим шагом может стать создание трансграничной зоны, где будет размещено производство и туристические объекты.

Напомним, что территория опережающего развития — это экономическая зона, в которой действует особый налоговый и административный режим. Такие территории создаются для привлечения дополнительных инвестиций и интенсивного развития региона.