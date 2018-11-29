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Глава СПЧ проинформировал Киев об условиях содержания осужденных в РФ украинцев

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Глава СПЧ проинформировал Киев об условиях содержания осужденных в РФ украинцев

Москва, 29 ноября. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал об условиях содержания в ФСИН России украинцев Руслана Кондратюка, Андрея Морозова и Станислава Клыха, сообщили в пресс-службе СПЧ.

В 2016 году Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Кондратюка к  20 и 22,5 годам колонии строгого режима. Украины являлись членами запрещенной в России националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона». Кондратюка и Морозова задержали 10 сентября за лов рыбы в заливе Сиваш.

В Совете по правам человека отметили, что диалог России и Украины направлен на прогресс в деле защиты прав граждан двух стран, находящихся в местах принудительного содержания. Так, Федоров проинформировал уполномоченную по правам человека Верховной рады Украины Людмилу Денисову об условиях содержания украинцев.

Глава СПЧ проинформировал Киев об условиях содержания осужденных в РФ украинцев

«Председатель СПЧ РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов проинформировал уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Людмилу Денисову о соблюдении прав человека и условиях содержания в учреждениях ФСИН России украинцев Руслана Кондратюка, Андрея Морозова и Станислава Клыха», — сообщили в пресс-службе СПЧ.

Автор: Катерина Иванова
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