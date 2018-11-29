В Киеве заявили, что корабли ВМСУ на Азове захватили экс-сотрудники СБУ

Киев, 29 ноября. Заместитель главы спецслужбы Украины Олег Фролов сообщил, что в числе российских пограничников, принимавших участие в перехвате кораблей ВМСУ при попытке нарушить границу РФ, якобы присутствовали два бывших сотрудника Службы безопасности Украины.

«У нас есть такая информация, что двое бывших сотрудники СБУ выполняли задачи по захвату наших судов. Эта информация есть», — заявил Фролов в ходе брифинга.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Согласно данным плебисцита, 96% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. По данным главы СБУ Василия Грицака, после присоединения Крыма к России более 1,3 тысяч сотрудников СБУ перешли на службу в Минобороны РФ. Всего около 16,5 тысяч украинских военнослужащих отказались продолжать службу на стороне Киева.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

В ходе операции были задержаны 24 моряка, трое получили ранения. Они доставлены в керченскую больницу, их состояние оценивается как стабильное – задеты только мягкие ткани. Киевский суд Симферополя арестовал задержанных моряков на 60 суток.

В Москве потребовали созыва экстренного совещания СБ ООН по факту провокации Украины в Керченском проливе. На заседании СБ ООН инициатива России была заблокирована. При этом украинские моряки признались, что получили распоряжение о провокации в Керченском проливе от киевского руководства.