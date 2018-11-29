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Раненных в Керченском проливе моряков ВМСУ выписали из больницы

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Раненных в Керченском проливе моряков ВМСУ выписали из больницы

Керчь, 29 ноября. Трех моряков военно-морских сил Украины (ВМСУ), госпитализированных после задержания в Керченском проливе из-за нарушения госграницы РФ, выписали из больницы в Керчи.

«Их уже нет, выписали», — передает ТАСС сообщение сотрудников медицинского учреждения.

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые в воскресенье утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а на Украине ввели военное положение.

Накануне в суде Симферополя продолжилось рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения задержанным украинским морякам. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

Автор: Екатерина Кухарева
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