«Нафтогаз» впервые опубликовал оригиналы решений суда по спору с «Газпромом»

Киев, 29 ноября. Украинский «Нафтогаз» впервые опубликовал оригиналы решений Стокгольмского арбитража по газовым контрактам с «Газпромом».

Представители компании пояснили, что публикация документов связана со «значительным общественным интересом и многочисленными запросами о раскрытии деталей процесса в Стокгольме». В пресс-службе уточнили, что некоторые решения остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности по контрактам 2009 года.

Материалы доступны на официальном сайте компании. Украинские СМИ отмечают, что документы «Нафтогаз» опубликовал впервые.

Напомним, окончательное решение по разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контракту на транзит газа через территорию Украины арбитраж в Стокгольме вынес 28 февраля.

Согласно этому решению «Газпром» обязали выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. 29 марта российская компания оспорила это решение в апелляционном суде шведского округа Свеа. 28 мая «Газпром» подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.

27 ноября главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что шведский апелляционный суд завершил предварительные слушания по жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с украинской компанией.

При этом Витренко заявил, что «Нафтогаз» уверен, что победа по итогам судебным разбирательств останется за ним.