Лукашевич: Военное положение на Украине угрожает эскалацией конфликта в Донбассе

Вена, 29 ноября. Введение военного положения на Украине противоречит духу минских соглашений, а также угрожает эскалацией конфликта в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Введенное по инициативе Петра Порошенко с 28 ноября военное положение в 10 областях Украины, в том числе в Донбассе, не только противоречит букве и духу минского комплекса мер, но и несет в себе серьезнейшую угрозу возобновления боевых действий», — сказал Лукашевич.

Он также добавил, что после вступления в силу военного положения на Украине силовые структуры получили широкие полномочия. С этого момента украинские силовики могут предпринимать любые действия, «вплоть до изъятия у населения имущества и личного транспорта».

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна нарушили государственную границу России и вошли в территориальные воды РФ. Украинские корабли осуществляли провокационные действия, а их экипажи игнорировали законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Вечером украинских корабли и их экипажи были задержаны.

28 ноября власти Украины ввели военное положение в десяти областях сроком на 30 дней. Военное положение предусматривает временное ограничение конституционных прав и свобод для граждан Украины, в том числе права на участие в выборах и свободу слова.



