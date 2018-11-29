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Путин потребовал повысить защищенность объектов ТЭК от потенциальных терактов

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Путин потребовал повысить защищенность объектов ТЭК от потенциальных терактов

Москва, 29 ноября. Президент РФ Владимир Путин призвал повысить защищенность объектов топливно-энергетического комплекса России от потенциальных атак террористов.

В четверг российский лидер провел заседание Совета безопасности РФ. Путин отметил, что инфраструктура ТЭК требует постоянной собранности всех ответственных служб.

«Инфраструктура ТЭК требует обеспечения высочайшего уровня безопасности… особенно в осенне-зимний период», — обратился глава государства к членам Совбеза.  

Путин потребовал обеспечить максимальную защищенность объектов ТЭК в случае потенциальных терактов, техногенных аварий и иных угроз.

Автор: Федор Веснин
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