Донбасс, 29 ноября. ЛНР под минометным обстрелом. Великобритания расширяет свое присутствие в Донбассе. Командование ООС формирует отряды националистов, военнослужащие ВСУ бегут с позиций. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские военнослужащие обстреляли пять населенных пунктов в Луганской народной республике. ВСУ 19 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. На ключевых направлениях применялись гранатометы и боевые машины пехоты. К счастью, в обеих республиках обошлось без жертв среди мирного населения и военнослужащих.

Британцы направили в Донбасс военных кураторов

По информации разведки ДНР, в Великобритании решили направить в зону проведения силовой операции на Украине дополнительный контингент. Все военные являются специалистами в сфере разведки и проведения спецопераций, а также в области медицины и тылового обеспечения войск. Так называемые кураторы будут работать в штабах оперативно-тактических группировок войск Украины «Север» и «Восток».

Киев возвращает радикалов на фронт

«Украинская добровольческая армия» (организация запрещена в РФ) проведет сборы в Мариуполе, Константиновке, Артемовске, Курахово и других крупных городах Донецкой области.

Невзирая на формальный запрет участия в силовой операции добровольных отрядов, командование Объединенных сил (ООС) все же возвращает радикалов на фронт.

Согласно данным разведки дончан, сформированные подразделения будут выполнять функции заградительных отрядов для частей Вооруженных сил Украины на первой линии. Кроме того, боевиков «УДА» будут использовать в самых напряженных регионах в Донбассе.

ВСУ оставляют целые позиции на передовой

По-видимому, о планах командования ООС по привлечению радикальных организаций известно и ВСУ. Так, в 128-й горно-штурмовой бригаде в последние дни резко возросло количество дезертировавших.

Как сообщают в оперативном командовании ДНР, на некоторых участках линии соприкосновения украинские военнослужащие бросают целые позиции.

В зоне ответственности Народной милиции ЛНР военная служба правопорядка разыскивает четырех военнослужащих из 14-й механизированной бригады, которые также покинули расположение с табельным оружием.

Выходит, что офицеры ВСУ не такие уж и патриотичные, как заявляет об этом украинский президент Петр Порошенко. Похоже, что введение военного положения и создание заградительных отрядов из националистически настроенных солдат вызвало негативную реакцию у военнослужащих Украины.

Киев может закрыть пункты пропуска

Украинские СМИ сообщили об «обстреле боевиками пункта пропуска «Майорск», который находится на границе Горловки и подконтрольного ВСУ Дзержинска.

По данным украинских журналистов, обстрел состоялся ночью 27 ноября, и якобы сразу его зафиксировали военнослужащие на Украине.

На фото показаны направления стрельбы и пулевые отверстия в сооружениях украинских пограничников. Спустя два дня после инцидента Киев предоставил эти «доказательства» в Совместный центр контроля и координации прекращения огня. В то же время на официальном портале штаба ООС во фронтовой сводке за 27 ноября отсутствует описание боевых действий и обстрелов. Выходит, что сам обстрел и его последствия «родились» в СМИ Украины спустя 48 часов после предполагаемого происшествия.

В последние два дня контрольный пункт въезда-выезда «Майорск» работал в штатном режиме без задержек, что свидетельствует об отсутствии препятствий к пропуску граждан.

Вполне вероятно, что инцидент с «Майорском» был искусственно смоделирован самими украинскими офицерами, и его могут использовать как повод если не к закрытию, то к ограничению работы пропускных пунктов через линию соприкосновения в Донбассе. Киев может списать все на простое объяснение — якобы это проявление заботы о безопасности граждан.