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Стали известны подробности нападения следователя на прокурора в Подмосковье

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Стали известны подробности нападения следователя на прокурора в Подмосковье

Москва, 29 ноября. Следователя по особо важным делам Сергея Федутинова подозревают в нападении на заместителя прокурора Электростали Андрея Иванкина. Сейчас 30-летний сотрудник правоохранительных органов задержан.

Инцидент произошел вечером 28 ноября. Сообщается, что в здание местной прокуратуры вошел человек в форме полицейского.

«Войдя в кабинет к заместителю городского прокурора Андрею Иванкину, мужчина достал из кармана тяжелый металлический шар и метнул оппоненту в голову», — сообщил источник KP.Ru.

После этого нападавший бросился на зампрокурора уже с ножом. По словам источника СМИ, Иванкин выбежал из кабинета и позвал на помощь коллег, которые и смогли остановить подозреваемого.

Собеседник СМИ утверждает, что прокурор ни разу не пересекался с подозреваемым по работе и не предполагает, чем мог вызвать его гнев.

Как пишет «Ридус», в отношении 30-летнего полицейского возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь человека, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. На допросе Федутинов от дачи показаний отказался.

Автор: Регина Пак
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