Путин наградил Тимакову орденом за многолетнюю добросовестную работу
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Москва, 29 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил бывшего пресс-секретаря председателя правительства России Дмитрия Медведева, заместителя главы Внешэкономбанка Наталью Тимакову орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указал, российский лидер наградил Тимакову за достигнутые трудовые успехи, активную общественную и добросовестную работу.