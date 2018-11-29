Завод по сортировке мусора в Новочебоксарске оказался под угрозой захвата рейдерами

Чебоксары, 29 ноября. Работа инновационного мусоросортировочного завода в Новочебоксарске оказалась под угрозой из-за многочисленных жалоб бывших «мусорных королей», экс-владельцев опасных доя экологии региона свалок. Руководство предприятия опасается рейдерского захвата.

В сентябре 2016 года власти Чувашии выдали разрешение на эксплуатацию мусоросортировочного завода в Новочебоксарске. Это решение было связано с острой необходимостью сортировки и утилизации мусора.

Между Новочебоксарском и Чебоксарами построили полигон, на котором и производится его сортировка. Эффективное решение вопроса с мусором вызвало недовольство бывших владельцев свалок и мусоровывозящих компаний.

Они заявили, что работа предприятия вредит перелетным птицам. Руководство завода приобрело трех соколов редкой породы, которые живут в местных вольерах и отгоняют пернатых, пишет «Политэксперт».

Затем стали жаловаться на тарифы. Тем не менее, рост тарифов объясняется сокращением числа управляющих компаний, которые ранее вывозили мусор на полигон. На сторону тех, кто жаловался на завод, встали и представители ОНФ.

Активистам бизнесмены рассказывают о ситуации с мусоросортировочным заводом со своей точки зрения. Получается, что они ставят собственные интересы выше, чем благополучие республики.