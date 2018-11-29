Возникнут правовые коллизии: Федерация автовладельцев РФ выступила против отмены знака «Шипы»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, исключающее обязанность водителей устанавливать опознавательный знак «Шипы» на транспортных средствах, имеющих шипованные шины.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что знак «Шипы» потерял свою актуальность, поскольку динамические характеристики движения автомобиля сегодня в значительной мере определяются его конструкцией, степенью загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению и стабилизации, и так далее. То есть установка знака «Шипы» не позволяет водителям других машин судить о вероятном движении впереди идущего автомобиля, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерных для зимы.

Соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что ответственность за отсутствие знака «Шипы» в виде штрафа в 500 рублей была введена в 2017 году.

Тогда отмечалось, что наличие шипов на колесах сокращает тормозной путь автомобиля на скользкой дороге, а потому другим участникам движения следует находиться подальше от машины с шипованной резиной. Кроме того, качество зимних покрышек не всегда идеально, а потому нередко бывает, что из-под колес впереди идущих автомобилей вылетают шипы. Водители, которые устанавливают на своих машинах опознавательный знак «Шипы», призывают попутчиков, едущих позади них, соблюдать меры предосторожности, сохраняя приличную дистанцию.

«Знак «Шипы» был обязателен для установки многие годы. В прошлом году была введена ответственность за его отсутствие, а сейчас с водителей снимается обязанность его устанавливать, равно как и ответственность за его отсутствие. Но я не считаю, что эти решения способствуют безопасности дорожного движения. Да, штраф за отсутствие знака «Шипы», быть может, является лишним, но сам знак необходим», — считает глава Федерации автовладельцев России.

Сергей Канаев напомнил: многие эксперты отмечают, что современные автомобили останавливаются без шипованной резины точно так же, как и с ней, а потому знак «Шипы» неактуален.

«Но это утверждение работает в регионах, где практически нет снега на дорогах и где со льдом борются с помощью химикатов. То есть в Москве и Петербурге. А я сам из Сибири. Я хорошо знаю, что такое заснеженная дорога и что бывает, если ее посыпают шлаком, отработанным углем и так далее — так называемой породой… Когда автомобиль на шипах проезжает по такой дороге, из-под него вылетают мелкие камушки. Если нет знака «Шипы», кто тогда будет отвечать за треснувшее лобовое стекло автомобиля, двигавшегося позади? А если при попадании камня в лобовое стекло водитель дезориентируется, не справится с управлением и врежется в идущий впереди транспорт? Кто станет виновником ДТП? Вряд ли тот, кто не предупредил с помощью знака «Шипы», что с ним надо соблюдать увеличенную дистанцию», — заметил Сергей Канаев.

Он уверен, что из-за отмены обязательства устанавливать знак «Шипы» возникнет немало правовых коллизий.