«Мы не можем доверять информации Киева»: мэр Мариуполя опроверг военную угрозу со стороны РФ

Мариуполь, 29 ноября. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что угрозы нападения со стороны России не существует.

Бойченко выступил с заявлением, которое сильно отличается от тех, что обычно делают украинские политики. Глава Мариуполя опроверг все спекуляции о якобы «угрозе нападения» на страну и его город со стороны России.

«Сегодня Мариуполь живет мирной жизнью, развивается. У меня нет информации от военных, что сегодня какая-то угроза нападения», — констатировал он.

«То, что случилось, произошло в море далеко от города, — уточнил он. — Никаких активных боевых действий на площадке Мариуполя не происходит».

Кроме того, Бойченко добавил, что провокация ВМСУ в Азовском море «еще требует экспертной оценки». По словам мэра, украинцы «не могут доверять информации Киева».

«Мы не можем не доверять той информации, которую от центральной власти услышали», — констатировал он.

Руководитель города отметил, что инцидент в Керченском проливе отразился на жизнедеятельности порта, в котором трудятся три тысячи человек, однако, несмотря на это, паники в городе нет, передает «Царьград».

«Никакой паники нет. Никто не скупает продукты в магазинах, — рассказал в интервью «Главкому». — Школы, больницы, банки работают в обычном режиме так же как и раньше. Нет каких-то массовых выездов людей из Мариуполя».

Ранее мэр Мариуполя выступил с другим неожиданным на Украине заявлением. Он высказался в защиту ДНР. Мэр Мариуполя констатировал, что армия республики не ведет обстрелы по мирному населению, как об этом заявляют в украинском военном командовании. Он отметил, что бойцы ДНР стреляют только по частям ВСУ.

После провокации ВМСУ в Керченском проливе 25 ноября российские пограничники задержали украинские военные суда, которые нарушили госграницу РФ. Президент Украины Петр Порошенко расценил это как якобы «агрессию» со стороны Москвы и ввел на Украине военное положение.

Ранее заместитель министра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука потребовал от украинцев прекратить панику из-за введения военного положения. По его словам политики массово снимают деньги в банкоматах, а простые граждане раскупают колбасу, соль и масло в универмагах.