Центробанк заявил о снижении сборов по ОСАГО с начала 2018 года

Москва,29 ноября. Сборы по ОСАГО с начала 2018 года демонстрируют отрицательный прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Центробанк России.

Так, динамика прироста ОСАГО показала минус 0,5% страховых премий при росте количества заключенных договоров на 2,3% относительно 9 месяцев 2017 года, сообщается в Обзоре финансовой стабильности ЦБ России.

Рынок КАСКО показал прирост страховых премий на 2,9%. Также страховщики заключили на 4,9% больше договоров, кроме страхования жизни, говорится в обзоре регулятора.

Отметим, что Центробанк выступает за проведение реформы ОСАГО: планируется расширить тарифный коридор на 20% вверх и вниз от существующей базовой цены.