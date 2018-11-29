ЦБ оценил устойчивость российской экономики к инвестиционным и санкционным рискам

Москва, 29 ноября. Российская экономика обрела достаточную устойчивость к инвестиционным и санкционным рискам. Об этом в четверг сообщает Центробанк РФ в «Обзоре финансовой стабильности»

Причиной этой устойчивости финансовый регулятор назвал сбалансированные макроэкономические показатели.

«Российская экономика достаточно устойчива к потенциальным рискам дальнейшего ухудшения отношения инвесторов к ЕМЕ (рынки развивающихся стран — Прим.ФАН), а также геополитическим (санкционным) рискам», — говорится в обзоре.

В то же время ЦБ отметил, что в случае необходимости Банк России может использовать инструменты антикризисного регулирования. В частности, речь идет об операциях на фондовом и валютном рынках.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что иностранные инвесторы уверены в предсказуемости и стабильности экономической политики России, о чем свидетельствуют показатели инвестиций в основной капитал, опережающие темпы роста ВВП.