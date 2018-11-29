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Минобороны РФ наградило гражданина Чехии медалью

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Минобороны РФ наградило гражданина Чехии медалью

Москва, 29 ноября. Житель Чехии Вацлав Билицкий получил медаль Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». Церемония награждения прошла в российском посольстве в Праге.

Посол РФ в Чехии Александр Змеевский на торжественной церемонии рассказал, что Билицкий собственными силами создал музей памяти павших советских воинов в городе Ралско в центральной части страны.

Также Змеевский отметил подвиг Билицкого в 1991 году. Будучи полицейским сапером, он обезвредил неразорвавшиеся снаряды в горящем танке Т-72 во время выхода советских войск из Чехословакии. По словам посла РФ, этот отважный поступок спас не одну человеческую жизнь.

На церемонии награждения Билицкого медалью Минобороны РФ присутствовали главы местных учреждений и общественных организаций, ветераны, соотечественники и представители российской дипмиссии.

Автор: Софья Куликова
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