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Путин исключил Полтавченко из состава Совбеза РФ

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Путин исключил Полтавченко из состава Совбеза РФ

Москва, 29 ноября. Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко исключен из состава Совета безопасности России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Внести в состав Совета безопасности РФ, утвержденный указом президента России от 25 мая 2012 года №715… изменение, исключив из него Полтавченко Г. С.», — говорится в указе российского лидера.

Указ российского президента об исключении из состава Совбеза РФ Полтавченко вступает в силу со дня его подписания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в октябре Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Президент РФ предложил Полтавченко возглавить «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК). Позже стало известно, что бывший градоначальник Северной столицы де-факто приступил к работе в организации.

Автор: Дарья Смолина
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