При Главном храме ВС РФ создадут школу военных священников и институт сестер милосердия

Москва, 29 ноября. При Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке создадут школу военных священников и институт сестер милосердия. Об этом сообщил глава аппарата благотворительного фонда «Воскресение» Владимир Богатырев.

Макет Главного храма ВС РФ, строительство которого идет на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, был представлен на выставке «Современная русская церковная архитектура» в итальянской Венеции.

«При Главном храме Вооруженных сил России создаются школа военных священников и возрождается институт сестер милосердия», — сказал Богатырев в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что строительство храма будет завершено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм уникален по своей архитектуре, которая символична и связана с датами ключевых сражений Великой Отечественной войны.

«Его параметры - от высоты до размера куполов - рассчитаны в привязке к датам Великой Отечественной войны. Каждая точка храма посвящена знаковым сражениям ВОВ, они все будут отражены в храмовом комплексе», — добавил Богатырев.

Стоит отметить, что с идеей построить Главный храм ВС РФ в честь Вознесения Христова в феврале 2018 года выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Инициатива получила благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.