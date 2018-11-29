Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

При Главном храме ВС РФ создадут школу военных священников и институт сестер милосердия

36
0 Оставить комментарий

При Главном храме ВС РФ создадут школу военных священников и институт сестер милосердия

Москва, 29 ноября. При Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке создадут школу военных священников и институт сестер милосердия. Об этом сообщил глава аппарата благотворительного фонда «Воскресение» Владимир Богатырев.

Макет Главного храма ВС РФ, строительство которого идет на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, был представлен на выставке «Современная русская церковная архитектура» в итальянской Венеции.

«При Главном храме Вооруженных сил России создаются школа военных священников и возрождается институт сестер милосердия», — сказал Богатырев в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что строительство храма будет завершено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм уникален по своей архитектуре, которая символична и связана с датами ключевых сражений Великой Отечественной войны.

«Его параметры - от высоты до размера куполов - рассчитаны в привязке к датам Великой Отечественной войны. Каждая точка храма посвящена знаковым сражениям ВОВ, они все будут отражены в храмовом комплексе», — добавил Богатырев.

Стоит отметить, что с идеей построить Главный храм ВС РФ в честь Вознесения Христова в феврале 2018 года выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Инициатива получила благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.