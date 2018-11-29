Регги внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Москва, 29 ноября. ЮНЕСКО признала культурным наследием ямайское музыкальное направление регги. Также в список нематериальных ценностей была включена ирландская спортивная игра хёрлинг — хоккей на траве.
Как подчеркивается в сообщении организации в Twitter, сегодня музыка регги охватывает разные круги общества, ее слушают представители разных национальностей и религий.
При этом хёрлинг, отметили в ЮНЕСКО, известен около двух тысяч лет, является неотъемлемой частью ирландской мифологии и культуры, а также помогает популяризировать здоровый образ жизни, командный дух и терпимость, передает телеканал «360».
???? BREAKING#Reggae music of #Jamaica???????? has just been inscribed on the #IntangibleHeritage List! Congratulations! ????— UNESCO (@UNESCO) November 29, 2018
ℹ️ https://t.co/1SDzLr4U5F #LivingHeritage pic.twitter.com/7t1jkD2Z8n
Кроме того, ЮНЕСКО включило в список нематериального наследия древний вид грузинского единоборства Чидаоба и японские ритуальные праздники Райхосин. В ЮНЕСКО пояснили, что такие праздники помогают сформировать личность детям и развить их чувство принадлежности к обществу.