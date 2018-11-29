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Регги внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

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Регги внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Москва, 29 ноября. ЮНЕСКО признала культурным наследием ямайское музыкальное направление регги. Также в список нематериальных ценностей была включена ирландская спортивная игра хёрлинг — хоккей на траве.

Как подчеркивается в сообщении организации в Twitter, сегодня музыка регги охватывает разные круги общества, ее слушают представители разных национальностей и религий.

При этом хёрлинг, отметили в ЮНЕСКО, известен около двух тысяч лет, является неотъемлемой частью ирландской мифологии и культуры, а также помогает популяризировать здоровый образ жизни, командный дух и терпимость, передает телеканал «360».

Кроме того, ЮНЕСКО включило в список нематериального наследия древний вид грузинского единоборства Чидаоба и японские ритуальные праздники Райхосин. В ЮНЕСКО пояснили, что такие праздники помогают сформировать личность детям и развить их чувство принадлежности к обществу.

Автор: Василий Котов
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