Гройсман потребовал от всего мира ограничить право России на судоходство

Берлин, 29 ноября. Весь цивилизованный мир должен принять меры и ограничить России право на свободное судоходство, потребовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

На брифинге по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель украинский премьер подчеркнул, что Киев по-прежнему ожидает «жесткой реакции» мирового сообщества на действия России.

«Если Россия запрещает свободное судоходство, например, то весь цивилизованный мир должен принять зеркальные меры в отношении России», — указал он.

Ми очікуємо різкої та жорсткої реакції світу на дії російського агресора. Єдина правильна тактика зараз – дзеркальність. Наприклад, якщо Росія забороняє Україні вільно займатись судноплавством, міжнародні партнери мають запровадити відповідні обмеження для Росії. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 29 ноября 2018 г.

Ранее командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Игорь Воронченко рассказал, что Украина намерена просить иностранные государства, в частности Турцию, перекрыть Босфорский пролив из-за «захвата» киевских судов Россией. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя заявление Воронченко в разговоре с Федеральным агентством новостей, подчеркнул, что в таком случае последует адекватный ответ от России, которая направит силы на то, чтобы полностью лишить Украину Черноморского побережья.

Заявление Воронченко стало продолжением нападок Киева на Москву после инцидента в Черном море. В минувшее воскресенье три украинских военных корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а на Украине ввели военное положение на 30 дней.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией киевских властей и, возможно, самого президента Украины перед выборами, запланированными на весну 2019 года.