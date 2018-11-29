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Гройсман потребовал от всего мира ограничить право России на судоходство

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Гройсман потребовал от всего мира ограничить право России на судоходство

Берлин, 29 ноября. Весь цивилизованный мир должен принять меры и ограничить России право на свободное судоходство, потребовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

На брифинге по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель украинский премьер подчеркнул, что Киев по-прежнему ожидает «жесткой реакции» мирового сообщества на действия России.

«Если Россия запрещает свободное судоходство, например, то весь цивилизованный мир должен принять зеркальные меры в отношении России», — указал он.

Ранее командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Игорь Воронченко рассказал, что Украина намерена просить иностранные государства, в частности Турцию, перекрыть Босфорский пролив из-за «захвата» киевских судов Россией. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя заявление Воронченко в разговоре с Федеральным агентством новостей, подчеркнул, что в таком случае последует адекватный ответ от России, которая направит силы на то, чтобы полностью лишить Украину Черноморского побережья.

Гройсман потребовал от всего мира ограничить право России на судоходство

Заявление Воронченко стало продолжением нападок Киева на Москву после инцидента в Черном море. В минувшее воскресенье три украинских военных корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а на Украине ввели военное положение на 30 дней.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией киевских властей и, возможно, самого президента Украины перед выборами, запланированными на весну 2019 года. 

Автор: Екатерина Кухарева
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