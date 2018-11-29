Hyundai представил новый большой кроссовер Palisade



Москва, 29 ноября. Корейский автоконцерн Hyundai опубликовал тизерное фото нового большого кроссовера Palisade.

На снимке можно видеть, что на фоне кроссовера позируют семь человек. Именно такое количество людей могут разместиться в салоне трехрядного Palisade. Название новинки в переводе с английского означает «ряд прибрежных скал».

По имеющейся информации, Hyundai Palisade создан на общей платформой с Kia Telluride, недавно презентованной в Штатах. Отмечается, что оптика и решетка радиатора у новинки очень похожа на экстерьер Hyundai Santa Fe. Однако в отличие от Santa Fe у Palisade есть третий ряд кресел.

Автоэксперты не исключают, что новый кроссовер будет в основном переднеприводным. При этом будет представлен и полноприводный вариант, но его можно будет приобрести за отдельную плату.

На новый кроссовер установлен 3,8-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 295 лошадиных сил. Внутри машину укомплектовали 16 подстаканниками, семью USB-разъемами, беспроводной зарядкой для смартфонов, а также системой связи с задними пассажирами и аудиосистемой Infinity.