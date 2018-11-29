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В Крыму объяснили появление С-400 рядом с украинской границей

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В Крыму объяснили появление С-400 рядом с украинской границей

Симферополь, 29 ноября. Четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 заступил на дежурство в Крыму рядом с российско-украинской границей в рамках плановой программы укрепления обороны России. Об этом заявила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

По ее словам, комплекс С-400 покрывает не только российскую территорию, но и воздушные зоны Молдавии, Турции, Украины и Румынии.

«Боевое дежурство дивизиона является плановым», — заявила сенатор в беседе с телеканалом «360».

Она подчеркнула, что переброска С-400 в Крым произошла в соответствии с программой усиления обороны на юго-западном стратегическом направлении.

Напомним, в пресс-службе Черноморского флота заявили, что расчеты выдвинулись на позиции в четверг, 29 ноября. Они развернули топопривязку, осуществили ориентирование на местности для отслеживания целей на российско-украинской границе.

Автор: Денис Коробейников
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