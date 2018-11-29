Влюбившемуся в Майами сыну Жириновского в Госдуме напомнили о Хабаровске

Москва, 29 ноября. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов обратил внимание члена партии ЛДПР Игоря Лебедева на то, что отдых в Майами несколько неуместен, пока в России идет региональная неделя.

Сообщениями Неверов и Лебедев обменялись в Facebook, где последний похвастался фотографии из Флориды. Сын Владимира Жириновского разместил в социальной сети несколько снимков из солнечного Майами, отметив, что находится в отличном настроении.

«Miami, можно только влюбиться!» — написал член партии ЛДПР, сопроводив комментарий фотографиями видов столицы Флориды.

«Игорь Владимирович,идет региональная неделя,Майами не наш регион,это далеко от Хабаровска,Владимира и Смоленска», — прокомментировал пост Лебедева Неверов.

Лидер фракции «Единая Россия» отметил, что в России Лебедев и Жириновский нужнее. Лебедев в ответ пошутил, что Майами прикреплен к одному из округов депутатов ЛДПР.

С 26 ноября по 2 декабря в России проходит региональная неделя депутатов Госдумы. Члены партий проводят личные приемы жителей российских регионов, информируя их об изменениях законодательства и отвечая на вопросы граждан РФ, напоминает Пятый канал.