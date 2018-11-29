Иерусалим, 29 ноября. Ученые заявили, что якобы нашли кольцо Понтия Пилата и расшифровали надпись на нем.

С необычным заявлением выступили специалисты Еврейского университета в Иерусалиме. По их словам, они нашли кольцо Понтия Пилата.

Сенсационная находка была сделана на острове Иродион в Иерусалиме. Любопытно, что об обнаружении артефакта они сообщили спустя 50 лет после находки.

По мнению экспертов, кольцо могло быть создано во времена Иисуса Христа. Кольцо выполнено из золота и украшено несколькими надписями. Ученым удалось расшифровать некоторые послания. Содержание не раскрывается, однако подчеркивается, что одна из них дала экспертам основания предположить, что украшение мог сделать сам Иисус Христос до визита к Понтию Пилату.

Ученые Еврейского университета уточняют, что в священных писаниях нет информации о перстне, подаренном прокуратору Иисусом Христом. Предполагается, что кольцо датировано примерно 30 годом нашей эры, передают зарубежные СМИ.