Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Ученые расшифровали надпись на кольце Понтия Пилата — СМИ

57
0 Оставить комментарий

Ученые расшифровали надпись на кольце Понтия Пилата — СМИ

Иерусалим, 29 ноября. Ученые заявили, что якобы нашли кольцо Понтия Пилата и расшифровали надпись на нем.

С необычным заявлением выступили специалисты Еврейского университета в Иерусалиме. По их словам, они нашли кольцо Понтия Пилата.

Сенсационная находка была сделана на острове Иродион в Иерусалиме. Любопытно, что об обнаружении артефакта они сообщили спустя 50 лет после находки.

По мнению экспертов, кольцо могло быть создано во времена Иисуса Христа. Кольцо выполнено из золота и украшено несколькими надписями. Ученым удалось расшифровать некоторые послания. Содержание не раскрывается, однако подчеркивается, что одна из них дала экспертам основания предположить, что украшение мог сделать сам Иисус Христос до визита к Понтию Пилату.

Ученые расшифровали надпись на кольце Понтия Пилата — СМИ

Ученые Еврейского университета уточняют, что в священных писаниях нет информации о перстне, подаренном прокуратору Иисусом Христом. Предполагается, что кольцо датировано примерно 30 годом нашей эры, передают зарубежные СМИ.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.