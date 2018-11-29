Порошенко ввел ограничения на поездки для россиян в связи с военным положением

Москва, 29 ноября. Украинские власти введут ряд ограничений для граждан России в связи с введением военного положения. Об этом в четверг заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, ограничения в первую очередь коснутся возможности осуществления банковских операций и въезда в страну.

«Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано», — пишет глава государства в Twitter.

Не треба бігти до крамниць і скупати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, операцій з обміну валют, поїздок за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано. pic.twitter.com/D9ohxiiInX — Петро Порошенко (@poroshenko) November 29, 2018

Напомним, что накануне на Украине вступил в силу указ СНБО о введении военного положения в десяти регионах страны сроком на 30 дней. Поводом послужило задержание российскими пограничниками трех украинских военных судов в Керченском проливе, которые вторглись в территориальные воды РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия украинских моряков открытой провокацией. Отметим, что экипажи судов не отвечали на запросы пограничной службы, несмотря на то, что при себе у них была инструкция о правилах прохождения Керченского пролива.