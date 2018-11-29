Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Инвалидов на колясках с двигателями приравняли в России к пешеходам

191
0 Оставить комментарий

Инвалидов на колясках с двигателями приравняли в России к пешеходам

Москва, 29 ноября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ, который приравнял инвалидов на колясках с двигателями к пешеходам. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Внесенными в правила изменениями также уточнено понятие «пешеход». К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем», — говорится в постановлении.

Ранее у инвалидов на колясках с двигателями был неопределенный статус. Кроме того, правительство изменило правила парковки для инвалидов и лиц, перевозящих инвалидов. Теперь автомобили со знаком «Инвалид» могут не подчиняться знакам «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что правительство разрешило водителям не устанавливать опознавательный знак «Шипы» в обязательном порядке

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.