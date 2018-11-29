Инвалидов на колясках с двигателями приравняли в России к пешеходам

Москва, 29 ноября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ, который приравнял инвалидов на колясках с двигателями к пешеходам. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Внесенными в правила изменениями также уточнено понятие «пешеход». К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем», — говорится в постановлении.

Ранее у инвалидов на колясках с двигателями был неопределенный статус. Кроме того, правительство изменило правила парковки для инвалидов и лиц, перевозящих инвалидов. Теперь автомобили со знаком «Инвалид» могут не подчиняться знакам «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что правительство разрешило водителям не устанавливать опознавательный знак «Шипы» в обязательном порядке