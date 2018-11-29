Глава РУСАДА призвал не бояться того, что обнаружится при проверке антидопинговой лаборатории

Москва, 29 ноября. Россия не должна бояться того, что может быть обнаружено в ходе проверки данных московской антидопинговой лаборатории, заявил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

В минувшую среду в Россию прибыли эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA). Делегация WADA провела встречу с российской стороной, в которой участвовал российский министр спорта Павел Колобков.

«Мы не должны бояться того, что обнаружим​​​. Самое главное, как мы реагируем на это», — сказал Ганус.

По его словам, необходимо реагировать последовательно и принципиально. Он отметил, что важно показать обществу и спортсменам, что допинг недопустим.

«Дело не в том, чтобы кому-то что-то доказать, а в том, чтобы показать нашему обществу и спортсменам, особенно начинающим, что допинг неприемлем», — приводит AP слова Гануса.

Напомним, в сентябре этого года РУСАДА восстановили в правах, которых лишили в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна до конца этого года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.