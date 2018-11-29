Москалькова попросила власти США проверить законность примененных к Бутиной мер

Москва, 29 ноября. Уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова попросила властей США проверить законность, справедливость и обоснованность примененных к арестованной россиянке Марии Бутиной.

Соответствующую телеграмму Москалькова направила исполняющему обязанности директора федерального бюро тюрем Министерства юстиции США Хью Гурвицу. Она призвала оставить в стороне процессуальные вопросы и обратить внимание на гуманитарную сторону сложившейся ситуации.

«Обращаюсь к вам касательно очевидной гуманитарной составляющей условий тюремного содержания молодой женщины, в первый раз находящейся в местах заключения и которой, как известно, не предъявляют обвинений в преступлениях насильственного характера», — цитирует послание омбудсмена RT.

Москалькова попросила проверить, насколько обоснованным и справедливым был перевод Бутиной в одиночную камеру. Также она призвала максимально «гуманизировать условия» содержания россиянки, поскольку примененные к Бутиной меры уже сказались на ее здоровье.

Ранее в посольстве РФ в США сообщили, что у переведенной в одиночную камеру Бутиной случаются приступы клаустрофобии. Дипломаты обратили внимание, что россиянка содержится в одиночной камере 67 дней, что превышает стандарты ООН.

Россиянка Мария Бутина была арестована в США в середине июля. Девушку обвинили в том, что она якобы работала незарегистрированным иностранным агентом. Бутиной грозит до 15 лет лишения свободы. МИД РФ считает Бутину политической заключенной.