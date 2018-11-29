В ЛНР выяснили, зачем СБУ массово задерживает на КПП мужчин призывного возраста

Луганск, 29 ноября. Сотрудники Службы безопасности Украины начали массово задерживать мужчин призывного возраста на КПП «Станица Луганская» для того, чтобы не допустить оттока населения за пределы страны. Об этом сообщил на брифинге начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.

Он напомнил, что с 28 ноября сотрудники СБУ на контрольном пункте пропуска через линию соприкосновения задерживают и проверяют всех мужчин в возрасте до 50 лет. При этом он констатировал, что жители отдельных регионов Украины ощутили на себе давление со стороны Киева, несмотря на обещания президента страны Петра Порошенко и командующего ООС Сергея Наева.

«По имеющейся у нас информации, (украинским. — Прим. ФАН) спецслужбам поручено задерживать всех мужчин призывного возраста, пытающихся пересечь линию соприкосновения, дабы не допустить оттока (военнообязанного. — Прим. ФАН) населения за пределы страны», — объяснил Осадчий.

Верховная рада в минувший понедельник одобрила указ украинского президента о введении военного положения на 30 дней после того, как три украинских военных корабля в минувшее воскресенье устроили провокацию в Черном море. Накануне его подписал Порошенко.

Суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.