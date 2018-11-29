Берлин, 29 ноября. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер призвал разделять вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» и кризис на Украине. Об этом Альтмайер заявил в эфире телеканала ARD.

«Это два разных вопроса и разные области», — заявил министр экономики и энергетики Германии.

По словам Альтмайера, конфликт на Украине нельзя решить военным путем. На фоне провокации Украины в Керченском проливе в Европе появились мнения, что строительство «Северного потока – 2» нужно прекратить. Альтмайер высказался против идеи о прекращении строительства. Кроме того, глава ведомства добавил, что ситуация в Керченском проливе будет обсуждаться на саммите G20 в Аргентине.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что позиция ФРГ в отношении «Северного потока – 2» остается неизменной. В Берлине проект газопровода называют экономически выгодным и не собираются от него отказываться. Тем не менее власти ФРГ призывают сохранить транзит газа через Украину.

Напомним, «Северный поток – 2» соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря. В Европу будет поставляться российский газ по более выгодной цене, чем все его конкуренты. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.