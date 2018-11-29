Российские специалисты испытали космический электроракетный двигатель на йоде

Москва, 29 ноября. Российские специалисты проводят испытания электроракетного двигателя, топливом для которого служит йод. Об этом сообщает пресс-служба ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

По данным ведомства, специалисты РКК «Энергия» проводят наземные испытания нового электроракетного двигателя, который работает на йоде.

«Специалисты лаборатории проектирования перспективных двигательных установок корпорации исследовали запуск двигателя на йоде в различных режимах: как со штатным ксеноновым катодом, так и впервые – с новым безрасходным катодом-нейтрализатором», - говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что после завершения испытаний на Земле эксперименты будут продолжены на околоземной орбите. Эксперименты с перспективным электроракетным двигателем включены в долгосрочную программу научно-прикладных исследований на российском сегменте Международной космической станции.

На первом этапе исследований российские космонавты изучат работу безрасходного катода-нейтрализатора. Второй этап будет проходить на космическом корабле «Прогресс». Электроракетный двигатель установят на космический корабль, после чего он будет запущен в удаленном режиме. Корабль будет находиться 30 суток в открытом космосе.