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Дети пострадали при столкновении грузовика и маршрутки в Москве, появилось видео

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Дети пострадали при столкновении грузовика и маршрутки в Москве, появилось видеоМосква, 29 ноября. Маршрутка врезалась в грузовик на 2-й Вольской улице в Москве. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Микроавтобус, перевозящий пассажиров, врезался в заднюю часть грузовика, который двигался в попутном направлении.

По предварительным данным, среди пострадавших есть дети. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства инциденты выясняются, сообщает ФАН.

Автор: Денис Коробейников
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