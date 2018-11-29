Дети пострадали при столкновении грузовика и маршрутки в Москве, появилось видео

Москва, 29 ноября. Маршрутка врезалась в грузовик на 2-й Вольской улице в Москве. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Микроавтобус, перевозящий пассажиров, врезался в заднюю часть грузовика, который двигался в попутном направлении.

По предварительным данным, среди пострадавших есть дети. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства инциденты выясняются, сообщает ФАН.