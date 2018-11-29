Большинство киевлян считает РФ победителем в инциденте с кораблями ВМСУ в Керченском проливе

Киев, 29 ноября. Большинство киевлян считает Россию победителем в инциденте с кораблями ВМСУ, произошедшем в Керченском проливе 25 ноября. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который исследовательская компания Active Group провела в украинской столице 26 ноября.

Директор компании Александр Поздний отметил, что анкетирование прошло до того, как Верховная рада проголосовала за законопроект президента страны Петра Порошенко о введении военного положения на Украине. Всего в опросе приняли участие 600 респондентов. По словам Позднего, теоретическая погрешность результатов не превышает 4%.

По данным исследования, вечером 26 ноября только 13% киевлян не знали о произошедшем в Керченском проливе.

«Комментируя, кто выиграл или проиграл от захвата военных кораблей, наибольшее количество респондентов сказали, что больше всего выиграли от этого Российская Федерация (41,8%), президент Порошенко (24,8%) и президент Путин (13,4%)», — заявил Поздний в эфире телеканала InterVizor.

По его словам, почти 50% опрошенных жителей Киева посчитали Украину проигравшей в данном инциденте. 23,5% респондентов заявили, что от сложившейся ситуации пострадали простые граждане Украины. 10% опрошенных считают, что из-за инцидента пострадали и россияне.

Кроме того, по результатам опроса выяснилось, что всего 15% киевлян поддерживают введение военного положения на Украине. Категорически против режима военного положения на Украине выступил 41,5% респондентов.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Корабли ВМСУ вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. России пришлось применить оружие для принудительной остановки украинских кораблей. Пострадали трое моряков, всем им была оказана необходимая медицинская помощь. Украинские суда были доставлены в Керчь, в отношении членов экипажей судов ВМСУ было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ. В ответ на это Киев ввел в некоторых регионах Украины военное положение.