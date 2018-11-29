В «Делимобиле» рассказали о плюсах и минусах грузового каршеринга в Москве

Москва, 29 ноября. Популярный сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» заявил о запуске услуги аренды грузовых автомобилей. В пресс-службе «Делимобиля» оценили эту идею.

«Делимобиль» является одним из популярных сервисов каршеринга. Сотрудники компании оценили идею введения услуги грузового каршеринга в Москве.

По мнению экспертов, важную роль в этом вопросе играет спрос потребителей. Они отметили, что «Яндекс.Драйву» придется конкурировать с классическими грузоперевозчиками, которые годами существуют на рынке.

Одним из минусов этой идеи в «Делимобиле» назвали обязательное наличие прав категории С у потребителя услуги. Кроме того, услуга рассчитана на лицо, которое не платит налоги, когда берет автомобиль для личного пользования, однако автомобили могут арендовать бизнесмены.

«Но здесь возникает момент — если компания предоставляет такой автомобиль, чтобы она организовывала коммерческие перевозки, то за это необходимо платить налог, — констатировали в пресс-службе компании. — К примеру, каршеринговый автомобиль запрещено использовать в службах такси, тогда он также будет облагаться налогом».

Эксперты при этом добавили, что для сервиса каршеринга город предоставляет «скидку» — например, льготные парковки. Специалисты объяснили, что это связано с разгрузкой городов.