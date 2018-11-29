Глава ДНР намерен обсудить прекращение огня в Донбассе с преемником Хуга

Донецк, 29 ноября. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин готов обсудить с новым заместителем руководителя СММ ОБСЕ Марком Этерингтоном прекращение огня в Донбассе. По его словам, этот и многие другие вопросы были подняты еще его предшественником, Александром Хугом, однако они так и не были доведены до логического конца.

«Вопросы для обсуждения есть, например, выработка дополнительных мер по стабилизации режима прекращения огня, обеспечение бесперебойной деятельности Донецкой фильтровальной станции», — отметил он.

Пушилин также добавил, что руководство ДНР пока не получало предложений о встрече с Этерингтоном. Он также напомнил, что переговоры с Хугом проходили каждый раз, когда представитель ОБСЕ посещал ДНР, передает РИА Новости.

Напомним, что 30 октября замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг покинул свой пост после четырех лет работы. Уходя, специалист признался, что ни разу не встречал таких стойких людей, как жители Донбасса.11 ноября в ДНР состоялись выборы, в ходе которых Денис Пушилин был избран главой республики.