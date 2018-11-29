Аршавин назвал двух сильнейших футболистов РФ: один в Монако, другой в СИЗО

Москва, 29 ноября. Один из самых сильных по потенциалу российских футболистов на данный момент находится в СИЗО, заявил бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.

По словам Аршавина, самый сильный в России по потенциалу футболист — полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Ну а остальные, наверное, ниже уровнем», — сказал Аршавин.

Напомним, в настоящее время в СИЗО находятся футболисты петербургского «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев. Спортсмены стали участниками двух драк в начале октября. По данным следствия, Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл с их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом — чиновников. Им предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: «Хулиганство» и «Побои».