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Аршавин назвал двух сильнейших футболистов РФ: один в Монако, другой в СИЗО

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Аршавин назвал двух сильнейших футболистов РФ: один в Монако, другой в СИЗО

Москва, 29 ноября. Один из самых сильных по потенциалу российских футболистов на данный момент находится в СИЗО, заявил бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.

По словам Аршавина, самый сильный в России по потенциалу футболист — полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Ну а остальные, наверное, ниже уровнем», — сказал Аршавин.

Аршавин назвал двух сильнейших футболистов РФ: один в Монако, другой в СИЗО

Напомним, в настоящее время в СИЗО находятся футболисты петербургского «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев. Спортсмены стали участниками двух драк в начале октября. По данным следствия, Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл с их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом — чиновников. Им предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: «Хулиганство» и «Побои».

Автор: Дарья Смолина
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