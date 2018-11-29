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Путин заявил о необходимости контроля органов власти со стороны общества

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Путин заявил о необходимости контроля органов власти со стороны общества

Москва, 29 ноября. В российских органах власти есть много порядочных людей, однако контроль со стороны общественных организаций и граждан быть должен. Об этом в четверг заявил российский лидер Владимир Путин в ходе съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Российский президент в ходе выступления заверил, что в органах власти, управления различных уровней много порядочных людей и профессионалов, которые заинтересованы в положительных результатах работы.

Несмотря на это, отметил лидер РФ, «контроль со стороны общества абсолютно необходим всегда».

Автор: Андрей Крылов
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