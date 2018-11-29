Сирия на пути к миру: завершился 11-й раунд «Астаны» — о чем договорились РФ, Турция и Иран

В столице Казахстана подошел к концу 11-й раунд переговоров по Сирии, на котором встретились представители стран-гарантов урегулирования конфликта в арабской республике — России, Турции и Ирана. Об основных тезисах и итогах данной встречи читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В финальном документе, подписанном делегатами от Москвы, Анкары и Тегерана, стороны вновь выразили приверженность суверенитету и независимости САР. Отталкиваясь от этого ключевого положения, они «выразили твердую решимость противостоять всем сепаратистским планам, направленным на подрыв территориальной целостности и суверенитета Сирии», а также любым попыткам некоторых внешних сил и их союзников сформировать новые реалии в регионе, прикрываясь борьбой с террористами.

Одной из ключевых тем по-прежнему остается Идлиб. Ситуация на северо-западе страны вызвала обеспокоенность стран-гарантов, однако все они подтвердили готовность реализовывать Меморандум о стабилизации ситуации на этом направлении от 17 сентября текущего года, несмотря на регулярные нарушения боевиками установленного режима прекращения огня.

При этом РФ, Турция и Иран подчеркнули важность продолжения противостояния международному терроризму в лице боевиков «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (группировки запрещены в России), а также аффилированных с ними бандформирований, как в Идлибе, так и в других регионах САР. Отметив это, гаранты также призвали все группы вооруженной оппозиции целиком отмежеваться от данных террористических организаций.

Кроме того, Москва, Анкара и Тегеран в совместном заявлении решительно судили использование боевых химических веществ в Сирии, потребовав, чтобы члены Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) провели тщательное и объективное расследование всех подобных инцидентов и изучили все сообщения о них.

Наш собеседник — востоковед и публицист Андрей Онтиков — выразил мнение, что ключевым результатом прошедшего раунда переговоров в Астане является подтверждение сохранения прежнего курса в отношении Идлиба. Таким образом, несмотря на спекуляции многих западных СМИ и регулярные провокации исламистов, гаранты уверенно заявили, что будут и дальше придерживаться Меморандума о стабилизации ситуации в этой одной из самых проблемных зон республики.

«Итоги этой встречи очень важны, ведь если взять то, что творилось вокруг Идлиба в последнее время, то можно очень удивиться — что только не муссировалось в различных СМИ. Писали, в частности, что якобы российско-турецкие соглашения по этому региону будут отменять, однако в ходе этих переговоров все страны подтвердили свои намерения и дальше выполнять договоренности по этому проблемному району без каких-либо изменений. Это важное послание всем тем, кто утверждает, будто бы этот Меморандум провалился, будто бы ему необходимы кардинальные изменения или его и вовсе нужно отменить», — отметил наш собеседник.

Другим значимым итогом 11-ой астанинской встречи по САР стало развитие вопроса по обмену задержанными с боевиками, а также передаче останков погибших и поиску пропавших. РФ, Турция и Иран приветствовали пробные случаи сотрудничества с вооруженной оппозицией в этом направлении, подчеркнув, что это также способствует укреплению доверия между сторонами и урегулированию ситуации в стране.

«Еще один важный результат в том, что продолжается процесс обмена пленными. Как отметил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, в конце ноября успешно обменяли первую партию арестованных по формуле «десять на десять». Сейчас уже планируется реализация нового подобного соглашения, но уже по схеме «50 на 50». Тот факт, что удается договориться с радикалами даже по таким пока не очень большим цифрам, — уже очень серьезный итог, поскольку эта проблема является по-настоящему острой и животрепещущей для Сирии», — добавил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.