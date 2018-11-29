Безоружный итальянец захватил в заложники 20 человек

Рим, 29 ноября. В итальянской коммуне Фьюджи неизвестный захватил заложников. Мужчина ворвался в учебное учреждение, где некоторое время удерживал около 20 студентов.

Преступник, как сообщает телеканал Rainews24, даже не имел при себе оружия, тем не менее он смог ранить одну девушку. Полицейские обезвредили злоумышленника с помощью перцового баллончика, ему дали успокоительное и направили в психиатрическое отделение местной больницы, отмечает «Утро.ру». Сообщается, что мужчина страдает от расстройства психики.

Что именно толкнуло его на попытку захвата заложников, пока неизвестно. Высказываются предположения, что у мужчины мог возникнуть конфликт с руководством учебного заведения, сообщает Пятый канал.