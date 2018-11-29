С провокацией ВМСУ не связано: зачем в Крыму развернули четвертый дивизион С-400

В Крыму, в 20 километрах от границы с Украиной, заступил на боевое дежурство четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.

Четвертый по счету дивизион С-400 разместился недалеко от Джанкоя. Первые три дивизиона находятся под Феодосией, Евпаторией и Севастополем. Однако военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков призвал не связывать развертывание четвертого комплекса ПВО в Крыму с ухудшением российско-украинских отношений после инцидента в Керченском проливе, когда три судна ВМС Украины были задержаны в территориальных водах России за нарушение государственной границы.

«Размещение комплексов ПВО на Крымском полуострове происходит в соответствии с существующими планами обороноспособности этой территории. И четвертый дивизион С-400 под Джанкоем заступил на боевое дежурство именно сейчас не потому, что в этом регионе нарастает напряженность, а потому, что так было запланировано еще несколько лет назад. То есть с ситуацией в Азовском море это не связано», — отметил Алексей Леонков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Военный эксперт подчеркнул, что противовоздушная оборона Крыма сегодня существенно укреплена, как и в иных субъектах России, граничащих с другими государствами.

«Россия руководствуется планом по построению воздушно-космической обороны до 2020 года. Согласно этому плану, все российские регионы, которые имеют границы с другими государствами, будут защищены эшелонированной системой противовоздушной, а в будущем и воздушно-космической обороны. Комплексы С-400 «Триумф» в этой системе — один из ключевых элементов. Появятся С-500 — и они тоже станут частью эшелонированной системы ПВО и ВКО», — объяснил Алексей Леонков.

Эксперт напомнил, что при эшелонированной системе ПВО определенный район прикрывается не только зенитно-ракетными комплексами, но и радиолокационными станциями, контролирующими пространство, начиная с нулевых отметок от уровня моря и заканчивая большими высотами.