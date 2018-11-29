Женщина угрожает взорвать здание банка во Франции

Париж, 29 ноября. Во Франции женщина забаррикадировалась в отделении банка «Лионский кредит» и угрожает его взорвать.

Инцидент произошел в коммуне Алес департамента Гар, расположенного на юге Франции. Женщина забаррикадировалась в отделении банка.

По ее словам, она вооружена — у нее есть бомба. Проверить это заявление на данный момент не представляется возможным. О захвате заложников не сообщалось, передает газета Le Figaro.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Территория оцеплена, сотрудники банка эвакуированы.