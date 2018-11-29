Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Женщина угрожает взорвать здание банка во Франции

60
0 Оставить комментарий

Женщина угрожает взорвать здание банка во Франции

Париж, 29 ноября. Во Франции женщина забаррикадировалась в отделении банка «Лионский кредит» и угрожает его взорвать.

Инцидент произошел в коммуне Алес департамента Гар, расположенного на юге Франции. Женщина забаррикадировалась в отделении банка.

По ее словам, она вооружена — у нее есть бомба. Проверить это заявление на данный момент не представляется возможным. О захвате заложников не сообщалось, передает газета Le Figaro.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Территория оцеплена, сотрудники банка эвакуированы.

«Значительный периметр безопасности установлен вокруг к 10.00 местного времени , сотрудники банка эвакуированы, ими занимаются психологи», — сообщают журналисты с места событий.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.