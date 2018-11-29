«Устали от украинских фокусов»: эксперт объяснил позицию США по инциденту в Керченском проливе

Москва, 29 ноября. США понимают, что инцидент с украинскими кораблями в районе Керченского пролива является провокацией. Такое мнение высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его словам, американский президент Дональд Трамп не зря задался вопросом, было ли предупреждение со стороны Киева. Ордуханян считает, что Европа и США устали от украинских «фокусов».

«Все понимают, что история с кораблями — чистой воды провокация. А во-вторых, не секрет, что на повестке сегодня глобальные проблемы в отношениях между Штатами и такими государствами, как Иран и КНДР. Тут американцам необходима поддержка Москвы», — подчеркнул Ордуханян в беседе с KP.RU.

По его словам, возможно, США, «делают реверанс в сторону России». Он также высказал мнение, что встреча президентов России и США обязательно состоится в Аргентине.

«Американский лидер относится к встречам со своим российским коллегой, как к походу к дантисту. С одной стороны — необходимо, а с другой — страшно», — высказал мнение Ордуханян.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России в Черном море. Они совершали опасные маневры и не реагировали на требования российских пограничников, которым пришлось применить оружие, чтобы остановить корабли.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия украинских военных являются провокацией. По его словам, об этом говорят документы, найденные на задержанных кораблях.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы России. Суд в Керчи арестовал задержанных украинских моряков на два месяца.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США «скоро узнают, что произошло».