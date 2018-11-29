Беззаконие комиссаров Порошенко: в РПЦ отреагировали на опись имущества Киево-Печерской лавры

Представители министерства культуры Украины устроили опись имущества в подземных пещерах Киево-Печерской лавры, где находятся мощи святых.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей в Киеве, опись началась с имущества в ближних пещерах лавры, где покоятся мощи основателя Печерского монастыря преподобного Антония, а также Ильи Муромца, Иулиании Ольшанской, преподобного Нестора Летописца и многих других почитаемых православных святых. По словам монахов, неизвестные ворвались на территорию монастыря, заявив, что имеют распоряжение о проведении «инвентаризации мощей».

Действия украинских властей в разговоре с корреспондентом ФАН прокомментировал заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшадзе.

«Мы рассматриваем попытки описывать имущество Киево-Печерской лавры как очередную форму беззаконного давления на Украинскую православную церковь, возглавляемую владыкой Онуфрием», — отреагировал собеседник ФАН.

По его словам, в РПЦ исходят из того, что украинские верующие совершенно законно владеют Киево-Печерской лаврой, что никогда никем не ставилось под сомнение.

«Однако теперь, в условиях реализации украинскими властями политической авантюры, которую они называют «созданием единой украинской церкви», представители Киева оказывают давление на верующих», — пояснил Вахтанг Кипшадзе.

Как подчеркнул представитель РПЦ, цель такого давления — заставить верующих подчиниться воле украинских властей в той сфере, где должны действовать принципы религиозной свободы.

«Я исхожу из того, что большинство украинских верующих рассматривает эти шаги, которые касались совсем недавно Почаевской, а теперь и Киево-Печерской лавры, как совершенно открытое и вопиющее посягательство на их законные права», — отметил заместитель председателя Синодального отдела.

Вахтанг Кипшадзе полагает, что действия представителей украинских властей вызывают исторические аналогии.

«То, как это делается, напоминает верующим на Украине, в России, Молдавии, Белоруссии и в других странах период начала Советской власти, когда советские комиссары, коммунистические деятели делали все возможное для того, чтобы изничтожить в людях веру», — рассказал Кипшадзе.

Говоря о реакции на новые шаги киевской власти по притеснению верующих, собеседник ФАН отметил, что любые беззаконные действия должны получить должную оценку.

«Речь идет о рассмотрении этих дел в рамках как украинской правовой системы, так и за ее пределами — в международных правозащитных учреждениях», — резюмировал представитель РПЦ.

Ранее о беспрецедентном давлении со стороны властей Украины заявил и наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

«Оказывается давление на меня: и угрозы, и звонки, — и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю», — заявил наместник Киево-Печерской лавры.

Как известно, киевский режим предпринимает усилия для получения автокефалии и т. н. томоса от Фанара для создания «единой поместной украинской церкви». С этой целью на иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата оказывается беспрецедентное давление. Епископов вызывают на «профилактические беседы» в СБУ, требуя пойти на условия официальных властей и фактически узаконить раскол в православном мире.