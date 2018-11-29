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Пианиста Барри Харриса госпитализировали в Москве после концерта

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Пианиста Барри Харриса госпитализировали в Москве после концерта

Москва, 29 ноября. Легендарный джазмен и пианист Барри Харрис попал в больницу после двух концертов в московском джаз-клубе «Эссе». Врачи сообщают о плохих результатах анализов 88-летнего маэстро.

«Персонал больницы сразу его узнал. Несмотря на то, что у него не было страховки, платы с него за лечение не берут. Сказали: «Пусть лучше он потом для нас сыграет» — рассказал пиар-менеджер столичного клуба Ольга Кряквина в комментарии телеканалу «360».

Харрис прибыл в Москву впервые. Он провел два концерта в субботу, однако по возвращении в номер джазмен резко почувствовал себя плохо. Харриса госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

Джазмен должен был отправиться в Ростов для того, чтобы провести пятидневный мастер-класс игры на фортепиано. Кряквина рассказала, что, скорее всего, это последний визит Харриса в Россию, учитывая преклонный возраст музыканта.

Автор: Софья Куликова
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